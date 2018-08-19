Гандболистки сборной России выиграли юниорский ЧМ

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Юниорская сборная России завоевала золото женского чемпионата мира по гандболу среди спортсменок до 18 лет.

В финале соревнования, которое прошло в Польше, российские гандболистки нанесли поражение сверстницам из сборной Венгрии – 29:27 (15:12).

Обладательницами бронзы стали спортсменки из Южной Кореи, в матче за третье место одолевшие сборную Швеции – 34:27.

Теперь Россия – самая титулованная сборная в истории чемпионатов мира среди юниорок (чемпионаты проводятся с 2006 года): на ее счету 3 золота (2008, 2016, 2018) и 1 серебро (2012).