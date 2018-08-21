В Перу арестовали футболиста во время матча за жизнь под чужим именем

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Матч Кубка Перу по футболу между командами "Юнион Кимбири" и "Спорт Хуанта" был сорван из-за вмешательства полицейских, арестовавших одного из его участников прямо во время игры.

Как пишет The Sun, сотрудники правопорядка вышли на поле и увели нападающего команды "Юнион Кимбири" Сезара Монтальво: как выяснилось, он зарегистрирован под чужим именем, а на самом деле его зовут Хосе Контрерас. Спортсмену предъявлено обвинение в краже личности.

"Я футболист, а не преступник", - сказал футболист, покидая поле в сопровождении полиции.

Матч доигран не был, клубу "Юнион Кимбири" присудили поражение. Впрочем, команда и так уже проигрывала со счетом 0:2.