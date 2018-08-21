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Спорт

"Уралкалий" объявил о готовности купить команду "Формулы-1" Force India

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Уралкалий" готово приобрести контроль или полностью выкупить команду Force India Formula One Team Limited, говорится в сообщении одного из ведущих мировых производителей калия.

При этом "Уралкалий" считает, что действия внешних управляющих команды Force India "могут не отвечать интересам ее кредиторов, акционеров и иных заинтересованных лиц, а также интересам спорта в целом".

"Уралкалий", согласно пресс-релизу компании, подготовил конкурсную заявку о приобретении Force India с двумя альтернативными сценариями и предложил провести торги с участием заинтересованных покупателей в форме подачи лучшего и итогового предложений в закрытых конвертах с их последующим вскрытием. Группу экспертов по подготовке предложений возглавил независимый директор "Уралкалия" Пол Остлинг.

Два сценария

Согласно первому сценарию, предусматривалось "сохранение Force India в качестве действующего предприятия и приобретение контрольного пакета акций команды для ее защиты от несостоятельности". Второй вариант предполагал полный выкуп бизнеса и активов команды "Формулы-1", находящейся под внешним управлением, "чтобы обеспечить продолжение бизнеса в рамках нового юридического лица".

Предложение "Уралкалия" по проведению торгов было отклонено внешними управляющими Force India, которыми в конце июля этого года Высоким судом правосудия Хозяйственных и имущественных судов Англии и Уэльса на основании ходатайства одного из кредиторов команды (компании Brockstone Limited) были назначены Джеффри Пол Роули и Джейсон Дэниель Бейкер из FRP Advisory LLP.

"Невыполнимые условия"

Внешние управляющие 4 августа также выставили российской компании ряд условий для рассмотрения предложения по приобретению акций, которые "Уралкалий" называет "невыполнимыми". Так, российская компания не смогла подготовить и предоставить менее чем за один рабочий день обязывающее соглашение с акционерами команды по выкупу их долей, а также получить до 17 августа согласия от 13 индийских банков на внесение изменений в решение британского суда о наложении ареста.

Поданное "Уралкалием" скорректированное предложение, которое уже не предполагало приобретение акций, "но при этом содержало предложение о полном выкупе активов команды с условием продолжения ее деятельности", осталось без ответа, а 7 августа российская компания получила уведомление от внешних управляющих о достижении договоренности с другим участником торгов.

"Уралкалий" всегда подчеркивал свое стремление к прозрачности, надлежащему корпоративному управлению и финансовой стабильности Force India. В этой связи, "Уралкалий" считает, что действия внешних управляющих команды Force India могут не отвечать интересам ее кредиторов, акционеров и иных заинтересованных лиц, а также интересам спорта в целом", - резюмирует российская компания.

Команда Force India образовалась в 2007 году, в "Формуле-1" дебютировала в 2008г. Пилоты команды шесть раз завоевывали места на подиуме, однако победителями этапов ни разу не становились. В настоящее время боевыми пилотами Force India являются мексиканец Серхио Перес и француз Эстебан Окон. Тест-пилоты - россиянин Никита Мазепин и мексиканец Альфонсо Селис.

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Теги: автоспорт, Формула-1, Force India
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