Футболист "Краснодара" Ари дисквалифицирован на три матча за удар головой в лицо

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на три матча дисквалифицировал нападающего "Краснодара" Ари за удар в лицо защитнику "Спартака" Самуэля Жиго, сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

"Ари связывался с комитетом по видеосвязи в Скайпе, давал объяснения на русском языке (бразилец Ари несколько лет играет в России и получил гражданство РФ - ИФ). Также мы получили письмо от ФК "Краснодар", клуб принес извинения и заявил, что к Ари будут применены дисциплинарные санкции, а также применены меры для того, чтобы такого больше не происходило. Ари сказал, что лично извинился перед Жиго, извинился перед болельщиками и комитетом", - приводит слова Григорьянца "Спорт-Экспресс".

"Обстоятельства являются смягчающими, но Ари уже получал дисквалификацию за драку в Кубке России. Из шести матчей Кубка России он отбыл лишь один. С учетом рецидива было принято решение наказать Ари за агрессивное поведение, выраженное в ударе соперника без цели завладеть мячом, нападающий дисквалифицирован на три матча РПЛ", - отметил глава КДК РФС.

Кроме того, денежным штрафам подверглись "Краснодар" и "Спартак".

""Спартак" оштрафован на 20 тысяч рублей за скандирование оскорбительных кричалок. Также москвичи оштрафованы на 25 тысяч рублей за то, что болельщики сидели на ограждениях. Болельщики "Краснодара" выбрасывали бутылки на поле в конце матча, клуб оштрафован на 20 тысяч рублей", - сказал Григорьянц.

На исходе матча четвертого тура премьер-лиги "Краснодар" - "Спартак" нападающий хозяев Ари упал в штрафной площади москвичей, после чего стал требовать назначения пенальти. К Ари подошел защитник "Спартака" Жиго и получил от форварда удар головой в лицо. В итоге арбитр Сергей Лапочкин удалил Ари с поля. Вскоре последовала реакция от болельщиков "Краснодара", которые стали бросать бутылками с водой в штрафную площадь "Спартака".

Инциденты произошли при счете 1:0 в пользу "Спартака", к финальному свистку результат не изменился. Игра прошла 18 августа.