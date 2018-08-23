Главные новости
В РоссииМужчина открыл огонь из травматического оружия у посольства Камбоджи в МосквеВ России"Новая газета" опубликовала второе видео пыток в ярославской колонииВ РоссииОтсутствие Медведева на публике объяснили полученной им спортивной травмой
Спорт Футбольные еврокубки-2018/19

"Уфа" проиграла "Рейнджерс" в Лиге Европы

Ответный матч пройдет через неделю

"Уфа" проиграла "Рейнджерс" в Лиге Европы
Архивное фото
Фото: ТАСС, Петр Ковалев

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Уфы" потерпели поражение от шотландского клуба "Рейнджерс" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.

СпортФутболистам "Уфы" удалось получить визы для поездки в Шотландию на матч с "Рейнджерс"Читать подробнее

Встреча, прошедшая в Глазго в четверг, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Рейнджерс". Гол в составе этой команды провел Коннор Голдсон на 41-й минуте.

Футболисты шотландского клуба нанесли 13 ударов, игроки "Уфы" - 4. Соотношение по ударам в створ - 6:2, также в пользу "Рейнджерс".

Ответный матч пройдет 30 августа в Уфе.

С недавних пор главным тренером "Рейнджерс" является экс-форвард сборной Англии и "Ливерпуля" Стивен Джеррард.

"Уфа" - дебютант еврокубков. По итогам сезона-2017/18 она не попала в еврокубковую зону, заняв шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Но вскоре стало известно, что новоявленный обладатель Кубка России "Тосно" (Ленинградская область) прекратил свое существование, и в Лиге Европы его заменила "Уфа". Здесь она стартовала со второго квалификационного раунда, где по сумме дух встреч одолела словенскую команду "Домжале". В третьем раунде уфимцы переиграли люксембургский клуб "Прогресс".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: футбол, Лига Европы УЕФА, ФК Уфа

Новости по теме

Спорт
"Уфа" проиграла "Рейнджерс" в Лиге Европы"Уфа" проиграла "Рейнджерс" в Лиге Европы
Ответный матч пройдет через неделюПодробнее
 "Зенит" победил "Мольде" в матче Лиги Европы"Зенит" победил "Мольде" в матче Лиги Европы
Петербургский клуб уступал в счете, но в заключительном отрезке игры вырвал победуПодробнее
 "Уралкалий" объявил о готовности купить команду "Формулы-1" Force India"Уралкалий" объявил о готовности купить команду "Формулы-1" Force India
При этом компания критикует внешних управляющих командыПодробнее
 Билеты на бой Макгрегора и Нурмагомедова раскупили за три минутыБилеты на бой Макгрегора и Нурмагомедова раскупили за три минуты
Продавалось больше ста билетов за одну секундуПодробнее
ISU обнулил все рекорды в фигурном катанииISU обнулил все рекорды в фигурном катании
С сезона-2018/19 вводится новая оценочная шкала; в архив ушли высшие достижения, установленные несколькими россиянамиПодробнее
 "Зенит" провел 8 голов в ворота минского "Динамо" и вышел в раунд плей-офф"Зенит" провел 8 голов в ворота минского "Динамо" и вышел в раунд плей-офф
В первой игре Лиги Европы петербургский клуб уступил сопернику со счетом 0:4, за выход в групповой этап он сыграет с "Мольде"Подробнее
 Россия поднялась на 49-е место рейтинга ФИФАРоссия поднялась на 49-е место рейтинга ФИФА
Команда поднялась на 21 строчку и стала автором самого стремительного подъема в рейтинге; возглавляет рейтинг сборная ФранцииПодробнее
 "Атлетико" выиграл Суперкубок УЕФА"Атлетико" выиграл Суперкубок УЕФА
В матче за трофей победитель Лиги Европы взял верх над победителем Лиги чемпионов "Реалом"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 23 августа8 фото
23 августа
Фотохроника 23 августа
Фотохроника 22 августа6 фото
22 августа
Фотохроника 22 августа
Фотохроника 21 августа7 фото
21 августа
Фотохроника 21 августа
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМужчина открыл огонь из травматического оружия у посольства Камбоджи в МосквеВ России"Новая газета" опубликовала второе видео пыток в ярославской колонииВ РоссииОтсутствие Медведева на публике объяснили полученной им спортивной травмойВ РоссииПесков подтвердил возможное смягчение пенсионной реформы ПутинымВ РоссииПредполагаемого заказчика теракта в метро Петербурга объявили в международный розыскМоскваВласти Москвы согласовали митинг в центре города против пенсионной реформы

Российский пианист победил на "Евровидении-2018" для молодых музыкантов

Госдеп США выразил обеспокоенность в связи с поставками в Турцию С-400

Госдеп заявил об отсутствии планов встречи Помпео с Ким Чен Ыном в ходе визита в КНДР

"Уфа" проиграла "Рейнджерс" в Лиге Европы

"Уфа" проиграла "Рейнджерс" в Лиге ЕвропыОтветный матч пройдет через неделю Подробнее

Майк Помпео обсудил с Сергеем Лавровым Сирию и Сенцова

Найден исчезнувший у берегов Африки танкер с грузино-российским экипажем

О состоянии здоровья членов экипажа не сообщается Подробнее

ФСИН передала следствию новые видеозаписи пыток в ярославской колонии

Записи были обнаружены в ходе внутренней проверки, утверждают в ведомстве Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru