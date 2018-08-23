"Уфа" проиграла "Рейнджерс" в Лиге Европы

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Уфы" потерпели поражение от шотландского клуба "Рейнджерс" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.

Встреча, прошедшая в Глазго в четверг, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Рейнджерс". Гол в составе этой команды провел Коннор Голдсон на 41-й минуте.

Футболисты шотландского клуба нанесли 13 ударов, игроки "Уфы" - 4. Соотношение по ударам в створ - 6:2, также в пользу "Рейнджерс".

Ответный матч пройдет 30 августа в Уфе.

С недавних пор главным тренером "Рейнджерс" является экс-форвард сборной Англии и "Ливерпуля" Стивен Джеррард.

"Уфа" - дебютант еврокубков. По итогам сезона-2017/18 она не попала в еврокубковую зону, заняв шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Но вскоре стало известно, что новоявленный обладатель Кубка России "Тосно" (Ленинградская область) прекратил свое существование, и в Лиге Европы его заменила "Уфа". Здесь она стартовала со второго квалификационного раунда, где по сумме дух встреч одолела словенскую команду "Домжале". В третьем раунде уфимцы переиграли люксембургский клуб "Прогресс".