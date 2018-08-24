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Спорт Российская премьер-лига-2018/19

На матч премьер-лиги "Спартак" - "Динамо" все билеты проданы

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - На матче пятого тура чемпионата России по футболу между московскими клубами "Спартак" и "Динамо" ожидается аншлаг.

"Все билеты проданы", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака" в пятницу.

Игра пройдет 25 августа на поле "Спартака" и стартует в 19:00 мск.

Первый матч "Красная Пресня" (старое название "Спартака") - "Динамо" состоялся в 1923 году. С тех пор команды встречались 205 раз. "Спартак" одержал 75 побед, а "Динамо" - 60.

В последнем туре прошлого чемпионата России 13 мая "Спартак" уступил "Динамо" 0:1, упустив серебряную медаль и прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов. "Динамо" в прошлом сезоне заняло 8-е место.

Сейчас "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице, "Динамо" - шестое.

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Теги: футбол, ФК Спартак, ФК Динамо Москва
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На матч премьер-лиги "Спартак" - "Динамо" все билеты проданы

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