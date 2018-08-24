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Вратарь сборной Франции по футболу задержан за езду в нетрезвом виде

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Голкипер лондонского "Тоттенхэма" и сборной Франции по футболу Уго Льорис обвиняется в вождении в нетрезвом виде, сообщает BBC.

31-летний капитан английского клуба был остановлен полицией в пятницу утром, после чего его освободили под залог. На 11 сентября назначен суд.

Уго Льорис выступает в "Тоттенхэме" с 2012 года, в составе этой команды провел 256 матчей в премьер-лиге. Летом нынешнего года вместе с партнерами по сборной Франции выиграл золото проходившего в России чемпионата мира.

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Теги: футбол, Англия, Лондон, ФК Тоттенхэм

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