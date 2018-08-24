Главные новости
В миреНовые санкции США включат запрет на продажу оружия и отказ от кредитованияВ миреДжон Маккейн прекратил борьбу с ракомЭкономикаСилуанов пообещал, что государство "подскажет" компаниям проекты для инвестирования
Спорт Футбольные еврокубки-2018/19

"Спартак" и ПАОК оштрафованы после матча Лиги чемпионов в Москве

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал "Спартак" на 31 тысячу евро по итогам домашней игры с греческой командой ПАОК за блокирование лестничных проходов и скандирование болельщиками оскорбительных кричалок, сообщает УЕФА.

Спорт"Спартак" выбыл из Лиги чемпионов"Спартак" выбыл из Лиги чемпионовЧитать подробнее

"Санкции против ФК "Спартак" - за блокирование лестничных проходов и оскорбительные кричалки - 31 тысяча евро", - говорится в сообщении дисциплинарного комитета УЕФА.

ПАОК оштрафован на 22 тысячи евро за использование лазерных указок и блокирование лестничных проходов.

Ответный матч "Спартак" - ПАОК квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА прошел в Москве 14 августа и завершился со счетом 0:0.

Первый матч ПАОК - "Спартак", прошедший в Салониках 8 августа, завершился победой греческого клуба со счетом 3:2.

По итогам двух матчей московская команда выбыла из борьбы в новом сезоне Лиги чемпионов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: футбол, Лига чемпионов УЕФА, ФК Спартак

Новости по теме

Спорт
"Уфа" проиграла "Рейнджерс" в Лиге Европы"Уфа" проиграла "Рейнджерс" в Лиге Европы
Ответный матч пройдет через неделюПодробнее
 "Зенит" победил "Мольде" в матче Лиги Европы"Зенит" победил "Мольде" в матче Лиги Европы
Петербургский клуб уступал в счете, но в заключительном отрезке игры вырвал победуПодробнее
 "Уралкалий" объявил о готовности купить команду "Формулы-1" Force India"Уралкалий" объявил о готовности купить команду "Формулы-1" Force India
При этом компания критикует внешних управляющих командыПодробнее
 Билеты на бой Макгрегора и Нурмагомедова раскупили за три минутыБилеты на бой Макгрегора и Нурмагомедова раскупили за три минуты
Продавалось больше ста билетов за одну секундуПодробнее
ISU обнулил все рекорды в фигурном катанииISU обнулил все рекорды в фигурном катании
С сезона-2018/19 вводится новая оценочная шкала; в архив ушли высшие достижения, установленные несколькими россиянамиПодробнее
 "Зенит" провел 8 голов в ворота минского "Динамо" и вышел в раунд плей-офф"Зенит" провел 8 голов в ворота минского "Динамо" и вышел в раунд плей-офф
В первой игре Лиги Европы петербургский клуб уступил сопернику со счетом 0:4, за выход в групповой этап он сыграет с "Мольде"Подробнее
 Россия поднялась на 49-е место рейтинга ФИФАРоссия поднялась на 49-е место рейтинга ФИФА
Команда поднялась на 21 строчку и стала автором самого стремительного подъема в рейтинге; возглавляет рейтинг сборная ФранцииПодробнее
 "Атлетико" выиграл Суперкубок УЕФА"Атлетико" выиграл Суперкубок УЕФА
В матче за трофей победитель Лиги Европы взял верх над победителем Лиги чемпионов "Реалом"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
24 августа
Лучшие фото недели
Фотохроника 24 августа8 фото
24 августа
Фотохроника 24 августа
Фотохроника 23 августа8 фото
23 августа
Фотохроника 23 августа
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреНовые санкции США включат запрет на продажу оружия и отказ от кредитованияВ миреДжон Маккейн прекратил борьбу с ракомЭкономикаСилуанов пообещал, что государство "подскажет" компаниям проекты для инвестированияВ РоссииВ РПЦ ответили на призывы Порошенко покончить с "российской церковью" на УкраинеВ РоссииВ Кремле отреагировали на слова Кадырова о правозащитникахВ миреМедики пришли к выводу, что нет безопасной дозы алкоголя

"Спартак" и ПАОК оштрафованы после матча Лиги чемпионов в Москве

ВЭБ в I полугодии увеличил чистый убыток по МСФО в 1,6 раза

"Ростов" выиграл у "Арсенала" в матче пятого тура премьер-лиги

По набранным очкам ростовский клуб сравнялся с лидирующим "Зенитом" Подробнее

Кофи Аннан будет похоронен в сентябре в Гане

Оргтехника сгорела в результате пожара в здании ЦБ РФ

Из здания самостоятельно эвакуировались десять человек, в том числе первые зампреды ЦБ Тулин и Швецов Подробнее

Солдат-срочник утонул в Оке во время занятий по боевой подготовке

В центре Москвы потушили пожар в здании Центрального Банка

В центре Москвы потушили пожар в здании Центрального БанкаВ Банке России отметили, что возгорание было локальным, никто не пострадал Подробнее

Вестибюли трех станций московского метро закроют до понедельника

Трамп отменил визит Помпео в КНДР

"Днюха": самый пьющий день

"Днюха": самый пьющий деньВ российский прокат вышла десктоп-комедия Романа Каримова про тяжелые последствия безудержного веселья Подробнее

В Москве загорелось здание Центробанка

Кинотеатр "Иллюзион" первым в России будет работать круглосуточно

Кинотеатр "Иллюзион" первым в России будет работать круглосуточноПосле ремонта кинотеатр на Котельнической набережной в Москве обрел вывеску по образцу 1966 года Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru