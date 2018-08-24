"Спартак" и ПАОК оштрафованы после матча Лиги чемпионов в Москве

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал "Спартак" на 31 тысячу евро по итогам домашней игры с греческой командой ПАОК за блокирование лестничных проходов и скандирование болельщиками оскорбительных кричалок, сообщает УЕФА.

"Санкции против ФК "Спартак" - за блокирование лестничных проходов и оскорбительные кричалки - 31 тысяча евро", - говорится в сообщении дисциплинарного комитета УЕФА.

ПАОК оштрафован на 22 тысячи евро за использование лазерных указок и блокирование лестничных проходов.

Ответный матч "Спартак" - ПАОК квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА прошел в Москве 14 августа и завершился со счетом 0:0.

Первый матч ПАОК - "Спартак", прошедший в Салониках 8 августа, завершился победой греческого клуба со счетом 3:2.

По итогам двух матчей московская команда выбыла из борьбы в новом сезоне Лиги чемпионов.