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Смолов и Акинфеев не попали в заявку российской сборной на ближайшие два матча

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Стал известен состав сборной России на матчи с Турцией и Чехией, сообщает пресс-служба РФС в понедельник. Всего в заявке 25 футболистов. В их числе не оказалось выступавших за сборную на чемпионате мира вратаря Игоря Акинфеева и нападающего Федора Смолова.

Тренерский штаб включил в заявку следующих игроков:

Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит"), Антон Шунин ("Динамо");

Защитники: Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - "Спартак"), Федор Кудряшов ("Рубин" Казань), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба - "Зенит"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче" Турция), Константин Рауш ("Динамо"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Марио Фернандес (ЦСКА);

Полузащитники: Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий (оба - "Краснодар"), Роман Зобнин ("Спартак"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит"), Алексей Ионов ("Ростов"), Руслан Камболов, Павел Могилевец (оба - "Рубин"), Денис Черышев ("Валенсия"), Антон Швец ("Ахмат");

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба - "Зенит"), Дмитрий Полоз ("Рубин").

Подготовку к матчу подопечные Станислава Черчесова начнут 3 сентября в Новогорске. Сборная России 7 сентября проведет первый матч в рамках Лиги наций. Соперником станет сборная Турции, с которой россияне встретятся в Трабзоне. 10 сентября российская команда в Ростове-на-Дону проведет товарищеский матч с Чехией.

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Теги: футбол, РФС, Федор Смолов, Игорь Акинфеев
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