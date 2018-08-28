Спорт Российская премьер-лига-2018/19

Построенный к ЧМ-2018 стадион в Самаре отключили от электричества за долги

Здесь проводит домашние матчи команда "Крылья Советов", 1 сентября она должна сыграть на этой арене с "Анжи"

Построенный к ЧМ-2018 стадион в Самаре отключили от электричества за долги
Вид на стадион "Самара-Арена"
Фото: ТАСС, Егор Алеев

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Энергоснабжение стадиона "Самара-Арена" временно приостановлено в связи с накопившимися долгами за электричество, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.

При этом источник не уточнил, когда произведено отключение стадиона и кто должник.

По информации собеседника агентства, в ближайшее время в правительстве региона должно пройти совещание на эту тему.

Поставкой электроэнергии на стадион занимается ПАО "Самараэнерго". Комментарием энергокомпании "Интерфакс" пока не располагает.

В Минспорта региона отказались от комментариев, отметив, что собственником "Самара-Арены" является ФГУП "Спорт-Инжиниринг" (ФГУП "Спорт-Ин"). В пресс-службе ФГУП "Спорт-Ин" также не стали комментировать ситуацию.

Строительством "Самара-Арена" занималось ПСО "Казань", стадион был сдан в эксплуатацию в апреле 2018 года.

Стадион "Самара-Арена" был построен к чемпионату мира-2018, прошедшему в России. Здесь прошли четыре матча группового этапа ЧМ-2018 и две игры - в рамках плей-офф. Один из матчей - с участием сборной России: это была игра третьего тура группового этапа против команды Уругвая. Россияне этот матч проиграли со счетом 0:3.

В настоящее время здесь проводит домашние матчи самарская команда "Крылья Советов", по итогам предыдущего сезона вернувшаяся в премьер-лигу. 1 сентября "Крылья Советов" играют на своем поле с махачкалинским "Анжи" в рамках шестого тура премьер-лиги.

Вместимость стадиона составляет 44918 зрителей.

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Теги: футбол, Самара
Спорт
Построенный к ЧМ-2018 стадион в Самаре отключили от электричества за долгиПостроенный к ЧМ-2018 стадион в Самаре отключили от электричества за долги
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Построенный к ЧМ-2018 стадион в Самаре отключили от электричества за долги

Построенный к ЧМ-2018 стадион в Самаре отключили от электричества за долгиЗдесь проводит домашние матчи команда "Крылья Советов", 1 сентября она должна сыграть на этой арене с "Анжи" Подробнее

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