Снятие запрета на ввоз в РФ некоторых овощей из Турции временно отложили

Рынок не откроют, пока не будет найден механизм фиксирования поставок овощей с конкретных турецких предприятий

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Снятие запрета на ввоз некоторых видов овощей из Турции пока откладывается.

"Решение об открытии нашего рынка затягивается в связи с тем, что мы пока не нашли механизм фиксирования поставок овощей с конкретных предприятий Турции", - сообщил "Интерфаксу" руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Ранее он заявлял о возможности разрешения поставок в РФ из Турции баклажан, перца, салата и кабачков.

"Мы с турецкими коллегами хотим до конца разобраться, каким образом будем фиксировать объемы поставок с конкретных предприятий, сейчас механизма фиксации нет", - сказал глава Россельхознадзора.

По его словам, фитосанитарный сертификат оценивает фитосанитарное со

стояние продукции, а не ее объемы. "Может получиться так, что мы "откроем" одно предприятие, а под его видом привезут с другого", - отметил он.

Данкверт сообщил, что переговоры с турецкими специалистами продолжатся.

Россельхознадзор, с 17 марта 2016 года запретил поставки из Турции перца и гранатов, с 25 апреля - баклажанов, с 16 мая - салата-латука и салата айсберг, с 19 мая - кабачков и тыкв. Эти решения были приняты в связи с продолжающимся поступлением из Турции продукции, зараженной карантинными для России организмами.

В то же время продолжает действовать запрет на ввоз томатов и других овощей и фруктов, введенный правительством РФ с 1 января 2016 года после того, как в ноябре 2015 года в небе над Сирией турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24.

После официальных извинений турецкой стороны правительство РФ с 9 октября этого года отменило запрет на импорт из Турции апельсинов, мандаринов, абрикосов, персиков (включая нектарины) и слив.