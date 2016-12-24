Беглый депутат Рады на страницах Time обвинил Порошенко в коррупции

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Американский журнал Time в пятницу опубликовал статью беглого депутата Верховной Рады Александра Онищенко, в которой он обвинил президента Украины Петра Порошенко в коррумпированности и травле политических оппонентов.

Онищенко заявил, что лично был свидетелем "огромных и беспрецедентных" злоупотреблений Порошенко, который якобы требовал откаты с каждого контракта, связанного с каким-либо государственным предприятием на Украине. Депутат утверждает, что поплатился своей политической карьерой и в итоге вынужден был уехать из страны потому, что пошел наперекор президенту и его союзникам.

Онищенко обращается к мировой общественности, требуя пересмотреть отношение к официальному Киеву. "Мы не можем допустить, чтобы президент Порошенко действовал теми же методами, что и его предшественник Янукович. Настало время положить конец этой лжи", - пишет он в своей статье.

Экс-депутат утверждает, что на протяжении года записывал на диктофон свои беседы с Порошенко. Они легли в основу разоблачительных публикаций, первая из которых вышла 6 декабря на сайте "Страна.ua". По заявлению Онищенко, в его распоряжении есть доказательства покупки голосов депутатов Верховной Рады, вымогательств и получения теневых дивидендов от "Укргаздобычи".

Юристы Порошенко уже заявили, что будут добиваться привлечения к ответственности СМИ, которые опубликовали компромат на украинского президента.