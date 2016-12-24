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Украинские военные сообщили о нарушениях перемирия в Донбассе

Есть обновление от 13:07

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - С начала действия режима прекращения огня, с полуночи субботы, украинские позиции в Донбассе четыре раза подвергались обстрелу, сообщил "Интерфаксу" представитель штаба украинских силовых структур Леонид Матюхин.

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"Две провокации были в Марьинке и по одной в Широкино и Желтом, Луганская область", - проинформировал представитель штаба. По его словам, при этом использовались пулемет и стрелковое оружие.

Ранее украинская сторона в СЦКК сообщила о соблюдении режима прекращения огня.

Также отмечено, что офицеры украинской стороны СЦКК продолжают мониторинг и наблюдение за соблюдением режима прекращения огня. О любых изменениях в обстановке будет немедленно проинформирована миссия ОБСЕ.

Между тем ранее в самопровозглашенной Донецкой народной республике также сообщили о нарушениях режима перемирия со стороны украинских военных в ночь на субботу.

Как сообщалось, с полуночи 24 декабря вступило в силу очередное соглашение о прекращении огня в Донбассе, принятое в результате переговоров контактной группы в Минске.

Теги: Украина, Донбасс
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