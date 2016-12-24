В Дебальцево из-за риска новых обстрелов отменили открытие елки

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Массовые мероприятия в Дебальцево, которые были намечены на субботу с участием председателя Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина, отменены из-за риска новых обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

"К сожалению, даже открытие елки пришлось отменить. Очень печально, что город сейчас под обстрелом, - заявил Пушилин.

"Мы сейчас должны сконцентрироваться на прекращении огня, о котором договорились на Контактной группе, а после это, уже не рискуя нашими гражданами, можно переходить к полноценным мероприятиям", - добавил он.

Ранее в ДНР сообщили о нарушениях режима перемирия со стороны украинских военных в ночь на субботу.

Как сообщалось, с полуночи 24 декабря вступило в силу очередное соглашение о прекращении огня в Донбассе, принятое в результате переговоров контактной группы в Минске.