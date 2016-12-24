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В Киеве заявили о новых 23 обстрелах украинских позиций в Донбассе

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Ополченцы с начала суток 23 раза обстреляли позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины в Донбассе с применением автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового вооружения, сообщает пресс-служба штаба силовой операции на востоке Украины.

"Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Марьинка, Широкино и Водяное. Дважды были совершены обстрелы по одной мине калибра 120 мм в районе Талаковки", - говорится в сообщении на странице штаба в фейсбуке.

На Донецком направлении, по данным Киева, ополченцы вели обстрелы по районам Светлодарской дуги и Авдеевки, на Луганском направлении обстреляли Желтое. "Поскольку обстрелы несли чисто провокационный характер, украинские военные огонь в ответ не вели", - говорится в сообщении.

Теги: Украина, Донбасс
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