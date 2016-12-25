В понедельник в Белоруссии будут приспущены государственные флаги после крушения Ту-154

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Как сообщают госСМИ Белоруссии со ссылкой на пресс-службу главы республики, президент Александр Лукашенко выразил соболезнования руководству России, родным и близким погибших в связи с крушением самолета Ту-154.

"По поручению главы государства Александра Лукашенко 26 декабря над зданиями резиденции президента Белоруссии и других госучреждений по всей стране будут приспущены государственные флаги в знак солидарности и скорби в связи с произошедшей в России авиакатастрофой", - говорится в сообщении.

В Белоруссии также ограничены проведение и трансляция развлекательных мероприятий и программ. Теле- и радиоканалам рекомендовано учесть данные обстоятельства при формировании эфира.