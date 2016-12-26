В Алеппо обнаружены массовые захоронения людей со следами пыток

В освобожденных от боевиков районах города также найдены боеприпасы и тяжелое вооружение

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные обнаружили в освобожденных от боевиков районах Алеппо массовые захоронения.

"Результаты только первого обследования районов Алеппо, оставленных так называемой оппозицией, способны многих шокировать.Обнаружены масштабные захоронения многих десятков подвергшихся диким пыткам и расправе сирийцев. У многих отсутствуют части тел, большинство застрелены в голову", - заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, по его словам, в освобожденных от боевиков районах Алеппо обнаружены "семь огромных складов с боеприпасами, которых хватило бы для вооружения нескольких пехотных батальонов, а также большое количество учетных документов".

Генерал добавил, что в последние дни, когда российские офицеры завозили автобусы в подконтрольные боевикам районы Алеппо, террористы вели минирование территории.

"Минировалось буквально все, на что хватало времени и боеприпасов: улицы, входы в помещения, автомобили, лежащие на дорогах мотоциклы, и даже детские игрушки", - сказал Конашенков.

"На крохотном пятачке городской территории обнаружены три танка, две пушки, две реактивные системы залпового огня, и несчетное количество самодельных минометов и реактивных систем", - добавил генерал.