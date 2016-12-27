Королевская семья Саудовской Аравии пожертвовала $10 млн на помощь Сирии

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Королевская семья Саудовской Аравии пожертвовала около 20 млн долларов из своих личных средств в рамках объявленной ею же самой кампании по сбору денег для помощи Сирии, сообщает в понедельник Saudi Press Agency.

Глава государства, Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, пожертвовал более 5 млн долларов, его сын, министр обороны Мохаммад бин Салман - около 2,5 млн и еще столько же - племянник короля, наследный принц и министр внутренних дел страны Мохаммад ибн Наиф.

Всего Саудовская Аравия рассчитывает собрать около 26 миллионов долларов на медицинскую и гуманитарную помощь жителям Сирии. Власти также планируют создать лагерь для беженцев, но пока не сообщают, где он будет находиться.