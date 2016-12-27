Турецким СМИ запретили писать о расследовании убийства посла РФ

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Анкаре наложил временный запрет на публикацию в СМИ материалов, имеющих отношение к ходу расследования убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова, сообщило в понедельник агентство Anadolu со ссылкой на информированный источник.

Он пояснил, что Седьмой суд Анкары принял такое решение в связи с запросом столичной прокуратуры. Запрет будет действовать до конца расследования.

В соответствии с решением суда запрещено публиковать фото и видеоматериалы, сделанные во время убийства и после него на месте преступления, данные о подозреваемых в связях с убийцей.

Посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря в Анкаре, когда выступал на открытии посвященной России фотовыставки.