В Турции арестованы пять человек по делу об убийстве посла России

По данным турецких СМИ, четверо - сослуживцы убийцы Андрея Карлова, пятый, предварительно, связан с проповедником Фетхуллахом Гюленом

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Службы безопасности Турции арестовали пять человек по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова, сообщает в субботу турецкое агентство Anadolu со ссылкой на прокуратуру города Измир.

По данным агентства, четверо арестованных - сослуживцы убийцы российского посла Мевлюта Мерта Алтынташа по МВД. Им предъявлены обвинения в принадлежности к террористической организации.

Пятый арестованный, по версии следствия, является представителем организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO. Этот арестованный курировал сторонников FETO среди курсантов полицейской школы в Измире, где ранее проходил обучение Алтынташ.

Нападение на Карлова произошло 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки. В российского дипломата стрелял 22-летний полицейский Алтынташ. Он убил посла несколькими выстрелами из пистолета, объяснив свои действия недовольством политикой России в Сирии. В результате атаки пострадали еще два человека. Напавший был уничтожен спецназом.

МИД РФ квалифицировал нападение как теракт.

Позднее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что связь убийцы российского посла с FETO подтверждается документами, полученными турецким следствием.

Гюлен, проживающий в США, ранее осудил убийство в Турции Карлова и заявил о непричастности к этому своего движения FETO.

Президент России Владимир Путин присвоил Андрею Карлову звание Героя Российской Федерации посмертно.