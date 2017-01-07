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В мире Убийство российского посла в Анкаре

В Турции арестованы пять человек по делу об убийстве посла России

По данным турецких СМИ, четверо - сослуживцы убийцы Андрея Карлова, пятый, предварительно, связан с проповедником Фетхуллахом Гюленом

В Турции арестованы пять человек по делу об убийстве посла России
Турецкий спецназ
Фото: Reuters

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Службы безопасности Турции арестовали пять человек по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова, сообщает в субботу турецкое агентство Anadolu со ссылкой на прокуратуру города Измир.

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По данным агентства, четверо арестованных - сослуживцы убийцы российского посла Мевлюта Мерта Алтынташа по МВД. Им предъявлены обвинения в принадлежности к террористической организации.

Пятый арестованный, по версии следствия, является представителем организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO. Этот арестованный курировал сторонников FETO среди курсантов полицейской школы в Измире, где ранее проходил обучение Алтынташ.

Нападение на Карлова произошло 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки. В российского дипломата стрелял 22-летний полицейский Алтынташ. Он убил посла несколькими выстрелами из пистолета, объяснив свои действия недовольством политикой России в Сирии. В результате атаки пострадали еще два человека. Напавший был уничтожен спецназом.

МИД РФ квалифицировал нападение как теракт.

Позднее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что связь убийцы российского посла с FETO подтверждается документами, полученными турецким следствием.

Гюлен, проживающий в США, ранее осудил убийство в Турции Карлова и заявил о непричастности к этому своего движения FETO.

Президент России Владимир Путин присвоил Андрею Карлову звание Героя Российской Федерации посмертно.

Прощание с Андреем Карловым

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Прощание с послом РФ в Турции Андреем Карловым в здании МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии прощанияПрощание с послом РФ в ТурцииПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии прощанияПрощание с Андреем КарловымВдова Андрея Карлова Марина и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на церемонии прощания
Прощание с послом РФ в Турции Андреем Карловым в здании МИД РФ
Теги: Турция, Андрей Карлов
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