СММ ОБСЕ на Украине эвакуировала на два дня базу из-за обстрелов

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине на два дня вынужденно эвакуировала свою патрульную базу из Светлодарска в связи с обстрелами, говорится в отчете миссии за 22-26 декабря, опубликованном во вторник.

"Миссия эвакуировала свою передовую базу из Светлодарска 24 декабря из-за близости артиллерийских ударов на расстоянии 70 метров от базы 23 декабря. Из-за обстрелов были выбиты стекла на верхних этажах здания (базы СММ ОБСЕ - ИФ)", - говорится в отчете.

Представители ОБСЕ вернулись в Светлодарск утром 26 декабря.

С вечера 22 декабря по 23 декабря СММ ОБСЕ зафиксировала 1 150 взрывов в районе Дебальцево и Светлодарска, ранее были зафиксированы 2,3 тысячи случаев нарушения договоренностей о прекращении огня.