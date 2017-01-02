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По подозрению в теракте в Стамбуле задержаны восемь человек

Подробной информации о личностях задержанных турецкие СМИ пока не приводят

По подозрению в теракте в Стамбуле задержаны восемь человек
Полиция в Турции
Фото: Reuters

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Стражи порядка Турции задержали восьмерых человек, вероятно, причастных к террористическому акту в ночном клубе Reina, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

Подробной информации о личностях задержанных пока не приводится.

При этом за последнюю неделю власти Турции провели целый ряд задержаний предполагаемых сторонников террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Как отмечается в заявлении МВД страны, выдержки из которого приводят издания, почти 150 человек находятся под стражей. По данным властей, они "поддерживали контакт с боевиками ИГ".

В настоящее время 25 из них уже предъявлены официальные обвинения, подчеркивают СМИ.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек. Еще почти 70 человек получили ранения.

Теги: Турция, теракт
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