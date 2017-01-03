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СМИ Турции опубликовали селфи подозреваемого в нападении на ночной клуб

Нападение произошло в новогоднюю ночь в Стамбуле, погибли 39 человек, включая россиянку

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Турецкие СМИ опубликовали "селфи видео" человека, подозреваемого в совершении теракта в новогоднюю ночь в Стамбуле.

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На записи мужчины снимает себя на площади Таксим в Стамбуле.

Отмечается, что непонятно, проводилась ли съемка до нападения или же после.

СМИ напоминают, что подозреваемого пока не удалось поймать и установить его личность.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек. Еще почти 70 человек получили ранения.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Накануне, по данным турецких СМИ, стражи порядка Турции задержали восьмерых человек, вероятно, причастных к террористическому акту в ночном клубе.

Теги: Турция, Стамбул
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