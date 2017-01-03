В парламенте Турции обсудят продление режима ЧП в стране

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил во вторник, что парламент страны на этой неделе проголосует по вопросу продления режима ЧП в Турции еще на три месяца, передает агентство "Анадолу" .

"Наш парламент обсудит и проголосует по продлению режима ЧП на этой неделе", - приводит агентство его слова.

Режим ЧП был введен в Турции после неудавшейся попытки госпереворота в стране в ночь на 16 июля. По истечении первых трех месяцев было принято решение продлить его еще на три месяца.