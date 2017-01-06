Турецкая авиация уничтожила несколько десятков боевиков ИГ на севере Сирии

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Не менее 32 боевиков "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая группировка) уничтожены за последние сутки на севере Сирии, информирует в пятницу генеральный штаб вооруженных сил Турции.

По его данным, самолеты ВВС Турции и силы сирийской оппозиции атаковали 21 цель в районе сирийских городов Эль-Баб и Бзага. В частности разрушены здания, а также уничтожены автомобили, которые использовали боевики.

Удары нанесены в рамках операции "Щит Евфрата", которая была начата более четырех месяцев назад для того, чтобы не допустить боевиков ИГ к турецкой границе, а также для того, чтобы препятствовать бойцам Курдской рабочей партии (КРП) закрепиться в этих районах. КРП считается в Турции террористической организацией.