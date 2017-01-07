В ДНР насчитали 253 обстрела со стороны украинских военных за сутки

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Украинские военные за сутки нарушили режим перемирия более 250 раз, заявили в минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"ВСУ за прошедшие сутки 253 раза нарушили режим прекращения огня. При этом противник выпустил по территории республики 28 артиллерийских снарядов калибром 122 и 152 мм, 69 мин калибром 82 и 120 мм, а также 90 боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое вооружение", - сказал на брифинге замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам обстрелу подверглись 10 населенных пунктов. "В результате обстрелов в населенного пункта Куликово получили повреждения четыре частных дома. По счастливой случайности жертв среди мирного населения нет. Населенный пункт остался без электроснабжения и газа. Также, в результате повреждения линии электропередачи в районе населенного пункта Саханка остался без света населенный пункт Сергеевка", - рассказал представитель ДНР.

Также он добавил, что в самопровозглашенной республике предотвратили теракт, который мог повлечь за собой жертвы среди мирных жителей.

"Сегодня в 07:30 утра в Донецке, вблизи расположения одного из подразделений НМ ДНР, в ходе патрулирования были обнаружены две мины ОЗМ-72, установленных в 40-50 см от забора казармы, - заявил Басурин. - Подрыв этих мин мог привести к жертвам и среди мирных жителей, оказавшихся вблизи указанного места".