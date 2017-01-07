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Теракт в сирийском городе Азаз вблизи Турции унес жизни 14 человек

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - 14 человек погибли в городе Азаз, расположенном на севере Сирии недалеко от границы с Турцией, в результате взрыва бомбы, заложенной в припаркованный автомобиль, сообщает в субботу британская телерадиокорпорация BBC.

Взрыв произошел возле здания местного суда. BBC отмечает, что город Азаз, расположенный в 7 км к югу от сирийско-турецкой границы, контролируется силами сирийской оппозиции. Ранее город неоднократно подвергался атакам боевиков группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Теги: Сирия
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