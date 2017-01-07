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В СФ заявили о возможном ответе России на военную технику США в Европе

Есть обновление от 17:44

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - США, направляя свои силы и военную технику в Европу, превращают ее в пороховую бочку и нарываются на жесткий ответ со стороны России, заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

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"Самые мягкие эпитеты, которые приходят в голову в качестве характеристики этого шага, - вызывающий, наглый, демонстративный. США и НАТО сознательно нарываются на жесткий ответ с нашей стороны, и он обязательно последует. Причем по всему периметру наших границ с Польшей и странами Балтии, где будет размещена прибывшая из-за океана военная техника", - заявил он "Интерфаксу" в субботу.

"У меня нет сомнений, что Россия сможет обеспечить свою безопасность. В то же время очевидно, что Европа превращена в пороховую бочку", - сказал сенатор.

Так он прокомментировал информацию о том, что в немецком порту Бремерхафен в пятницу началась разгрузка сотен танков, самоходных гаубиц и других военных машин, которые прибыли в Германию морем из США. Как сообщает BBC, это самая крупная отправка американской бронетанковой бригады в Европу со времен окончания холодной войны, и в ближайшие дни военная техника будет транспортирована по железной дороге из Германии к местам дислокации в Польше и странах Балтии.

"Думаю, всем понятно, чем вызвано сдвижение сроков такой масштабной военной передислокации с конца января на его начало. Уходящая администрация США делает все возможное, чтобы максимально осложнить российско-американские отношения, загнав вновь избранного президента буквально в угол, - полагает Клинцевич. - Судя по всему, она не до конца уверена в том, что Дональд Трамп, став 20 января хозяином Белого дома, не отложит реализацию этого плана до выяснения всех обстоятельств. Но теперь ему даже при желании будет практически невозможно отыграть обратно".

Теги: Германия, Польша, США, НАТО, Совет Федерации
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