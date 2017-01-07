Трамп пообещал повысить уважение России к США

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что во время его руководства страной Москва будет испытывать к Вашингтону большее уважение, чем сейчас. Об этом политик написал в субботу в своем твиттере.

"Иметь хорошие отношения с Россией хорошо, а не плохо. Только "глупые" люди или дураки считают, что это плохо. В мире достаточно проблем, чтобы не добавлять к ним еще одну. Когда я буду президентом, Россия будет уважать США куда больше, чем сейчас, и обе страны, вероятно, будут работать вместе над разрешением некоторых из множества серьезных и насущных проблем и вызовов по всему миру", - написал Трамп.

Having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. Only "stupid" people, or fools, would think that it is bad! We..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2017 г.

have enough problems around the world without yet another one. When I am President, Russia will respect us far more than they do now and.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2017 г.

both countries will, perhaps, work together to solve some of the many great and pressing problems and issues of the WORLD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2017 г.

Ранее американская разведка опубликовала доклад, в котором заявила об организации российскими властями кибератак на США во время президентских выборов. Трамп, встретившись с руководством разведки, заявил об отсутствии доказательств влияния Москвы на итог голосования, хотя и признал, что Россия, а также другие страны, предпринимали подобные попытки.