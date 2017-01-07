Трамп отметил отсутствие у спецслужб США доказательств влияния кибератак на итоги выборов

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Спецслужбам США не удалось обнаружить доказательств того, что кибератаки оказали влияние на результаты выборов нового американского президента, говорится в сообщении на странице избранного президента США Дональда Трампа в твиттере.

"Разведка с очень большой достоверностью установила: нет никаких доказательств, что хакерский взлом повлиял на результаты выборов. Машины для голосования затронуты не были!" - отмечается в сообщении.

Intelligence stated very strongly there was absolutely no evidence that hacking affected the election results. Voting machines not touched! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2017 г.

"Единственная причина обсуждения кибервзлома слабо охранявшегося Национального комитета Демократической партии - это проигрыш демократов, столь крупный, что они в замешательстве", - также говорится на странице Трампа.

Only reason the hacking of the poorly defended DNC is discussed is that the loss by the Dems was so big that they are totally embarrassed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2017 г.

Накануне в США была обнародована несекретная версия доклада спецслужб, в котором утверждается, что руководство России якобы с помощью хакерских атак пыталось дискредитировать кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон и создать условия, благоприятные для победы на выборах республиканца Трампа.

В свою очередь Трамп ранее встречался с руководством американской разведки, проинформировавших его по делу о "российских хакерах". После встречи избранный президент уже заявлял, что хакерские атаки никак не повлияли на исход президентских выборов в США. "Россия, Китай, другие страны и внешние группы и люди постоянно пытаются нарушить цифровую инфраструктуру наших правительственных учреждений, компаний и организаций, включая Национальный комитет Демократической партии, но никакого эффекта на результат выборов не было, как и не было взлома машин для голосования", - говорилось в заявлении Трампа, распространенном по итогам встречи.

Как он отметил, хакерские атаки предпринимались и против Национального комитета республиканской партии, однако, по его словам, комитет располагал "сильными средствами защиты от хакеров, и у хакеров не получилось".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "ерундой" обвинения в адрес российского руководства в причастности к хакерским атакам на серверы американских организаций и напомнил, что и сайт Кремля подвергается таким нападениям, фиксирующимся с территории США.