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Трамп отметил отсутствие у спецслужб США доказательств влияния кибератак на итоги выборов

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Спецслужбам США не удалось обнаружить доказательств того, что кибератаки оказали влияние на результаты выборов нового американского президента, говорится в сообщении на странице избранного президента США Дональда Трампа в твиттере.

"Разведка с очень большой достоверностью установила: нет никаких доказательств, что хакерский взлом повлиял на результаты выборов. Машины для голосования затронуты не были!" - отмечается в сообщении.

"Единственная причина обсуждения кибервзлома слабо охранявшегося Национального комитета Демократической партии - это проигрыш демократов, столь крупный, что они в замешательстве", - также говорится на странице Трампа.

Накануне в США была обнародована несекретная версия доклада спецслужб, в котором утверждается, что руководство России якобы с помощью хакерских атак пыталось дискредитировать кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон и создать условия, благоприятные для победы на выборах республиканца Трампа.

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В свою очередь Трамп ранее встречался с руководством американской разведки, проинформировавших его по делу о "российских хакерах". После встречи избранный президент уже заявлял, что хакерские атаки никак не повлияли на исход президентских выборов в США. "Россия, Китай, другие страны и внешние группы и люди постоянно пытаются нарушить цифровую инфраструктуру наших правительственных учреждений, компаний и организаций, включая Национальный комитет Демократической партии, но никакого эффекта на результат выборов не было, как и не было взлома машин для голосования", - говорилось в заявлении Трампа, распространенном по итогам встречи.

Как он отметил, хакерские атаки предпринимались и против Национального комитета республиканской партии, однако, по его словам, комитет располагал "сильными средствами защиты от хакеров, и у хакеров не получилось".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "ерундой" обвинения в адрес российского руководства в причастности к хакерским атакам на серверы американских организаций и напомнил, что и сайт Кремля подвергается таким нападениям, фиксирующимся с территории США.

Теги: США, Дональд Трамп
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