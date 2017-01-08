В Киеве заявили о 72 обстрелах позиций украинской армии в Донбассе

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Позиции украинских военных в Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 72 раза, сообщает пресс-центр штаба силовой операции, шесть украинских военнослужащих получили ранения.

По данным штаба, на мариупольском направлении из 122-мм артиллерии велся огонь по Водяному, из минометов различных калибров - по Марьинке, Павлополю, Широкино и Талаковке. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливались украинские позиции в районах Павлополя, Красногоровки, Марьинки, Гнутово, Старогнатовки, Водяномго, Талаковки и Широкино.

На луганском направлении из минометов различных калибров велся огонь по украинским военным в Троицком и Новоалександровке, из гранатометов и стрелкового оружия - по позициям в Лобачеве, Новоалександровке, Крымском, Станице Луганской и Новозвановке.

На донецком направлении из 82-мм минометов и БМП обстреливались позиции в Троицком, из гранатометов и стрелкового оружия - в Песках, Авдеевке, Майорском, Новолуганском и Луганском.