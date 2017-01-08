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США и Южная Корея создадут отряд для убийства Ким Чен Ына

Военные обеих стран проведут совместные учения на случай войны с КНДР

США и Южная Корея создадут отряд для убийства Ким Чен Ына
Лидер КНДР Ким Чен Ын
Фото: Reuters

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Американский спецназ и вооруженные силы Южной Кореи сформируют специальное подразделение, целью которого будет ликвидация лидера КНДР Ким Чен Ына в случае войны с Северной Кореей, сообщает в воскресенье агентство "Ренхап" со ссылкой на источники в военных кругах Сеула.

Бригаду планируют сформировать уже в этом году. Предполагается, что она будет насчитывать одну-две тысячи человек. Американские военные будут действовать под началом южнокорейского командования.

В ближайшие месяцы США и Сеул условились провести ряд совместных тренировок для отработки возможных сценариев. В задачи отряда будет входить не только убийство Ким Чен Ына, но и нейтрализация всего высшего политического и военного руководство КНДР.

Впервые о планах ликвидации северокорейского лидера Сеул объявил после того, как в сентябре Пхеньян провел самое масштабное в своей истории ядерное испытание. Мощность взрыва была больше, чем у бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году.

Теги: США, Южная Корея, КНДР, Ким Чен Ын
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