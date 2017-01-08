Южнокорейский монах поджег себя из-за действий Японии во Второй мировой

Буддийский монах был возмущен соглашением между Сеулом и Токио по поводу насильно отправленных в японские бордели жительниц Кореи

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В Сеуле буддийский монах поджег себя в знак протеста против действий Японии в ходе Второй мировой войны, когда десятки тысяч женщин, включая жительниц Кореи, были отправлены в публичные дома для развлечения японских военных.

Как сообщает "Би-би-си" со ссылкой на врачей, 64-летний мужчина получил ожоги третьей степени, он находится без сознания.

Монах поджог себя во время акции против президента Южной Кореи Пак Кын Хе, которой грозит отстранение от поста в связи с действиями ее близкой подруги, которая имела доступ к важной государственной документации и, по некоторым данным, вымогала пожертвования в свой фонд у крупных компаний.

Пожегший себя мужчина оставил записку с требованием арестовать Пак Кын Хе за "госизмену" в связи подписанием ею в 2015 году договоренностей с Японией о компенсации "женщинам для утешения" - жительницам Кореи, попавшим в сексуальное рабство к японским военным.

Договоренности предусматривают компенсации и официальные извинения, но критики заявляют, что в соглашении не указано, что Япония должна понести ответственность за совершенные военные преступления.