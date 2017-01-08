Россия зафиксировала шесть новых нарушений режима тишины в Сирии

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Россия и Турция за сутки зафиксировали 24 нарушения режима прекращения огня в Сирии, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения за сутки зафиксировано 6 нарушений, из них в провинциях: Латакия - 3, Хама - 2, Алеппо - 1. Турецкой частью представительства зафиксировано 18 нарушений, из них в провинциях: Дамаск - 4, Хама - 4, Идлиб - 4, Алеппо - 3, Хомс - 2, Деръаа - 1", - говорится в бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

В Минобороны РФ сообщили, что за сутки еще два населенных пункта присоединилось к режиму прекращения огня в Сирии.

"В течение суток подписано два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Саферкия и Дейруна в провинции Латакия. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1095", - говорится в бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Согласно сообщению, в течение суток были проведены две гуманитарных акции, в ходе которых местным жителям произведена передача гуманитарных грузов: в российском консульстве в Алеппо - 1,6 тонны; в пункте временного размещения местных жителей Жибрин в Алеппо (приготовление и выдача горячей пищи на 1600 человек) - 1,3 тонны.