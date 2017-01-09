Асад рассказал о борьбе за район с источниками питьевой воды для Дамаска

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Сирийские правительственные войска продолжат наступательные операции в районе долины Вади-Барада близ Дамаска, им противостоят террористы из не участвующей в перемирии группировки "Фронт ан-Нусра" (запрещена в РФ).

О ходе операции рассказал президент Сирии Башар Асад.

"Перемирие не распространяется на террористов из ИГ и "Фронта ан-Нусра" (обе террористические группировки запрещены в РФ - ИФ), а район с источниками питьевой воды (Вади-Барада - ИФ), который мы в последнее время стремимся освободить, занят именно "Фронтом ан-Нусра". Террористы сами объявили, что занимают эту территорию, так что перемирие на нее не распространяется", - заявил он в интервью французским СМИ, полный текст которого приводит в понедельник сирийское агентство САНА.

Башар Асад подчеркнул, что военным крайне важно восстановить контроль над долиной, чтобы восстановить снабжение водой сирийской столицы.

"В Сирии ежедневно фиксируются случаи нарушения перемирия, в том числе и в районе Дамаска. Но там это, в основном, происходит из-за того, что террористы удерживают основной источник воды столицы. Из-за этого более 5 млн мирных граждан уже три недели не имеют доступа к воде. Так что задача сирийской армии - восстановить контроль над районом и воспрепятствовать попыткам террористов оставить Дамаск без воды", - сказал он.

Район Вади-Барада стратегически важен не только тем, что там расположены источники питьевой воды, но и поскольку через долину пролегает один из возможных маршрутов для поставок оружия, боеприпасов и добровольцев из поддерживающего Дамаск в сирийской войне Ливана.