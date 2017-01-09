Стокгольм не исключил попытки со стороны России повлиять на шведские выборы

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Нельзя исключать того, что Россия попытается оказать влияние на ход выборов в Швеции, считает премьер-министр страны Стефан Левен.

"Мы не должны исключать такую возможность и быть наивными, полагая, что в Швеции такое не случится. Поэтому информация и кибербезопасность являются частью этой стратегии", - приводит слова шведского премьера The Local. Левен выступил на общенациональной конференции "Население и оборона".

Он подчеркнул, что его правительство считает кибератаки одной из самых серьезных угроз национальной безопасности.

Такие заявления Левен сделал после многочисленных обвинений со стороны официальных лиц США в адрес России относительно того, что РФ якобы пыталась повлиять на исход выборов американского президента. В пятницу 6 января ЦРУ и ФБР рассекретили доклад, в котором говорилось, что "Москва явно отдавала предпочтение Дональду Трампу в борьбе за пост президента США". Спецслужбы утверждают, что Россия намеренно "очерняла Хиллари Клинтон".

Россия неоднократно отвергала эти обвинения. В понедельник 9 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что рассекреченная часть доклада не содержит никаких доказательств и подготовлена на любительском уровне.

Однако Левен счел американские выводы достаточными для беспокойства и заявил, что другие страны, которым предстоят выборы, также должны задуматься.

Ранее Шведский институт международных отношений обвинил Россию в распространении выдуманных новостей и поддельных документах в попытке повлиять на принятие решений в Швеции.

Выборы в Швеции пройдут в 2018 году.