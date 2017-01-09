Песков пожаловался на усталость от обвинений в адрес РФ в хакерских атаках

Пресс-секретарь президента России уверен, что на смену сторонниками охоты на ведьм в США придут более трезвые специалисты, которые не ориентируются на эмоциональные припадки

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Кремле заявляют о серьезной усталости от обвинений со стороны Вашингтона в причастности РФ к хакерским атакам на США.

"У нас наблюдается серьезная усталость от этих обвинений", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в понедельник.

Песков заявил, что рассекреченная часть доклада о хакерских атаках на США не содержит доказательств причастности к этому России и подготовлена на любительском уровне.

"С нашей точки зрения, по-прежнему звучат абсолютно ничем не подкрепленные голословные обвинения на достаточно любительском, эмоциональном уровне, который вряд ли, наверное, применим к высокопрофессиональной работе реально высококлассных спецслужб", - добавил Дмитрий Песков.

Он отметил, что в Кремле по-прежнему не знают, какими реальными данными оперируют создатели этого доклада.

"Мы понимаем, что наши американские коллеги в разные этапы своей истории проходили такие этапы "охоты на ведьм". Мы помним такие периоды истории, мы знаем, что потом они сменяются более трезвыми специалистами, более трезвыми подходами, ориентированными все-таки на диалог, а не эмоциональные припадки", - добавил Песков.

Отвечая на вопрос, изучал ли Владимир Путин рассекреченный доклад, пресс-секретарь главы государства ответил: "Это было доступно, я не могу сказать, насколько детально (Путин его изучил). Но в этом отчете ничего нет, что стоило бы детально читать".

В пятницу 6 января ЦРУ и ФБР рассекретили доклад, в котором говорилось, что "Москва явно отдавала предпочтение Трампу в борьбе за пост президента США". Спецслужбы утверждают, что Россия намеренно "очерняла Хиллари Клинтон".