Госдеп США объяснил отсутствие доказательств кибератак со стороны РФ

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Отсутствие серьезных доказательств в незасекреченной версии доклада американских спецслужб о предполагаемой деятельности российских хакеров во время избирательной кампании в США неудивительно, так как спецслужбы приняли меры по защите своих источников, заявил официальный представитель госдепартамента США Джон Кирби.

"Вы не должны удивляться тому, что в незасекреченной версии высокосекретного доклада защищены источники и методы (получения информации - ИФ)", - сказал он в понедельник на брифинге. Дипломат подчеркнул, что раскрытие такой чувствительной информации "было бы безответственным".

Как напомнил Кирби, разведка поделилась на прошлой неделе своими выводами публично, а также провела брифинги с действующим президентом Бараком Обамой и избранным главой государства Дональдом Трампом. По мнению дипломата, это "должно пользоваться доверием у людей".

Рассекреченная часть доклада была опубликована в ночь на 7 января. В ней говорится, что хакерские атаки были организованы российскими властями на высшем уровне вплоть до президента Владимира Путина.