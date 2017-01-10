В сенат США внесен законопроект о дополнительных санкциях против России

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Группа американских сенаторов, среди которых демократ Бен Кардин, республиканец Джон Маккейн и демократ Роберт Менендес, во вторник внесли на рассмотрение сената законопроект о введении дополнительных санкций в отношении России из-за предполагаемых кибератак.

"Мы хотим объявить сегодня, что вносим соответствующий законопроект, который предусматривает дополнительные санкции в отношении РФ", - сказал сенатор Кардин во вторник журналистам.

По его словам, "нас атаковали". "И нас атаковала Россия", - заявил Кардин. Он подчеркнул, что "доклад разведки от 6 января ясно говорит о том, что атакой руководил президент Путин, и что она нацеливалась на подрыв доверия нашей избирательной системе".

"Когда нашу нацию атаковали в Перл-Харборе, когда ее атаковали 11 сентября, мы предпринимали шаги в отношении тех, кто нас атаковал", - сказал Кардин. "Мы не можем вести дела как обычно, - добавил он. - Мы должны предпринять шаги с тем, чтобы было ясно, что такого рода действия будут иметь последствия, и наш законопроект делает это".

Кардин добавил, что санкции коснутся энергетического сектора и сферы суверенного долга. "Они (санкции - ИФ) будут применяться в энергетическом секторе, а также направлены на тех, кто был вовлечен в приватизацию российских активов", - сказал он.

Помимо этого, пояснил сенатор, санкции будут введены в отношении конкретных людей, которым, в частности, будет запрещен въезд в США, а также им будет использовать банковскую систему страны.

Причины нового законопроекта - не только предполагаемые кибератаки, но и действия России на Украине, в Грузии, а также нарушение прав человека, сообщил Кардин. "Этот законопроект идет дальше, он предусматривает расширение санкций против России за их деятельность на Украине и нарушение Минских соглашений, оккупацию Крыма вмешательство в Восточную Украину, а также оккупацию в Грузии", - сказал он.

Кроме того, по словам сенатора, "мы откажем в использовании нашей банковской системе и в получении виз тем, кто в ответе за нарушения прав человека на территориях, контролируемых в настоящее время Россией".