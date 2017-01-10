ВВС США пожаловались на российских пилотов в небе над Сирией

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Самолеты российских ВКС периодически выходят на опасное сближение с американскими самолетами в в районе боевых операций в Сирии, сообщила во вторник The Wall Street Journal со ссылкой на военных летчиков США.

Сейчас в зоне боевых действий в Сирии между Россией и США действует соглашение об использовании воздушного пространства. Однако, по словам американских летчиков, россияне "не знают о них, не могут или не хотят твердо им следовать".

Генерал Чарльз Коркоран сказал, что изредка российские пилоты отвечают по голосовой связи. При этом самолеты ВКС не подают опознавательные сигналы, нарушая международные протоколы. Кроме того, регулярно случаются опасные сближения самолетов двух стран, из-за которых американцы предпочитают уступить дорогу, чтобы избежать столкновения (речь идет об истребителях Су-35).

В Минобороны РФ не ответили на запрос The Wall Street Journal. Также нет подтверждения этой информации из других источников.