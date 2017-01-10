Шойгу назвал нулевой работу международной коалиции в Сирии

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Воздушно-космические силы (ВКС) выполнили в Сирии поставленную президентом России задачу, а международная коалиция во главе с США сработала не просто "по нулям", но даже в минус, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Мы основную задачу, которую поставил перед нами Верховный главнокомандующий, в прошлом году выполнили. Как бы тяжело и сложно ни было, как бы мы ни нуждались в поддержке международной коалиции, которая, на мой взгляд, сработала не просто "по нулям", а в минус", - сказал Шойгу во вторник на совещании с руководящим составом Минобороны.

"К великому сожалению, - продолжил Шойгу, - мы этой поддержки не увидели, а это потребовало от нас напряжения всех наших сил, всех наших возможностей, сосредоточения там (в Сирии - ИФ) серьезной группировки - как авианесущей группировки, так и дополнительных сил ВКС, привлечения военной полиции".

Глава военного ведомства также заявил, что главе Пентагона, который заявил о нулевом вкладе РФ в борьбу с терроризмом в Сирии, нужно быть аккуратнее в оценках.

"Вчера наблюдал выступление одного из моих коллег из дальнего зарубежья, который дал, как он сказал, "нулевую" оценку вклада России в борьбу с терроризмом в Сирии и в регионе. Можно было бы с этим согласиться, если бы мой коллега: а) не перепутал страну; б) был бы аккуратен в таких оценках", - сказал министр на коллегии во вторник.

Ранее глава Пентагона Эштон Картер заявил, что вклад России в борьбу с терроризмом в Сирии является нулевым.