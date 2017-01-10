В России Военная операция России в Сирии

Шойгу назвал нулевой работу международной коалиции в Сирии

Российский министр обороны посоветовал американскому коллеге быть аккуратнее в оценках действий РФ в Сирии

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Воздушно-космические силы (ВКС) выполнили в Сирии поставленную президентом России задачу, а международная коалиция во главе с США сработала не просто "по нулям", но даже в минус, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Мы основную задачу, которую поставил перед нами Верховный главнокомандующий, в прошлом году выполнили. Как бы тяжело и сложно ни было, как бы мы ни нуждались в поддержке международной коалиции, которая, на мой взгляд, сработала не просто "по нулям", а в минус", - сказал Шойгу во вторник на совещании с руководящим составом Минобороны.

В миреУходящий глава Пентагона рассказал о трудностях в работе с РоссиейУходящий глава Пентагона рассказал о трудностях в работе с РоссиейЧитать подробнее

"К великому сожалению, - продолжил Шойгу, - мы этой поддержки не увидели, а это потребовало от нас напряжения всех наших сил, всех наших возможностей, сосредоточения там (в Сирии - ИФ) серьезной группировки - как авианесущей группировки, так и дополнительных сил ВКС, привлечения военной полиции".

Глава военного ведомства также заявил, что главе Пентагона, который заявил о нулевом вкладе РФ в борьбу с терроризмом в Сирии, нужно быть аккуратнее в оценках.

"Вчера наблюдал выступление одного из моих коллег из дальнего зарубежья, который дал, как он сказал, "нулевую" оценку вклада России в борьбу с терроризмом в Сирии и в регионе. Можно было бы с этим согласиться, если бы мой коллега: а) не перепутал страну; б) был бы аккуратен в таких оценках", - сказал министр на коллегии во вторник.

Ранее глава Пентагона Эштон Картер заявил, что вклад России в борьбу с терроризмом в Сирии является нулевым.

Теги: Сергей Шойгу, Сирия, ВКС, Минобороны, США, Пентагон
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Суд отказался отпустить Улюкаева из-под домашнего арестаСуд отказался отпустить Улюкаева из-под домашнего ареста
Ограничение свободы передвижения бывшего министра продлено до 15 апреляПодробнее
Срок следствия по делу Алексея Улюкаева продлен до 15 маяСрок следствия по делу Алексея Улюкаева продлен до 15 мая
В ходе заседания суда Улюкаев попросил отпустить его из-под домашнего ареста под подписку о невыездеПодробнее
Луговой и Ковтун не увидели смысла во включении их в "список Магнитского"Луговой и Ковтун не увидели смысла во включении их в "список Магнитского"
По словам депутата Лугового, интриги было бы больше, если бы его внесли в "список Макларена", в котором фигурируют якобы употреблявшие допинг российские спортсменыПодробнее
В Минобороны назвали бредом версию ошибки второго пилота Ту-154В Минобороны назвали бредом версию ошибки второго пилота Ту-154
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что крушение произошло из-за ошибки пилотирования и перегрузаПодробнее
Минкомсвязь оказалось не в курсе наличия у России "кибервойск"Минкомсвязь оказалось не в курсе наличия у России "кибервойск"
В ведомстве заявили, что вероятность существования таких войск равна 50%: может, они есть, а может, их и нетПодробнее
"Коммерсант" узнал о проблемах с поставками ракетных комплексов "Ярс""Коммерсант" узнал о проблемах с поставками ракетных комплексов "Ярс"
По информации издания, производящий "Ярсы" Московский институт теплотехники попросил "Ростех" организовать дублирующее производство гидравлических систем для пусковых установокПодробнее
Главными табу в разговорах в российских семьях оказались секс и смертьГлавными табу в разговорах в российских семьях оказались секс и смерть
Почти половина участников опроса, проведенного социологами "Левада-Центра" заявили, что в их семьях нет запретных темПодробнее
Минздрав доработает антитабачную госпрограмму с учетом полученной критикиМинздрав доработает антитабачную госпрограмму с учетом полученной критики
Проект предусматривает запрет продажи табака родившимся после 2015 года и запрет на курение в присутствии тех, кто против этого возражаетПодробнее
Песков пожаловался на усталость от обвинений в адрес РФ в хакерских атакахПесков пожаловался на усталость от обвинений в адрес РФ в хакерских атаках
Пресс-секретарь президента России уверен, что на смену сторонниками охоты на ведьм в США придут более трезвые специалисты, которые не ориентируются на эмоциональные припадкиПодробнее
Москалькова назвала новую колонию Дадина одной из лучшихМоскалькова назвала новую колонию Дадина одной из лучших
Омбудсмен отметила, что намерена предложить Госдуме законопроект о переводе заключенных в близкие к дому колонииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 9 января6 фото
09 января
Фотохроника 9 января
Морозы в Европе7 фото
09 января
Морозы в Европе
Лучшие фото недели10 фото
06 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Минобороны назвали бредом версию ошибки второго пилота Ту-154В РоссииСуд отказался отпустить Улюкаева из-под домашнего арестаВ РоссииМинкомсвязь оказалось не в курсе наличия у России "кибервойск"В России"Коммерсант" узнал о проблемах с поставками ракетных комплексов "Ярс"
Суд отказался отпустить Улюкаева из-под домашнего ареста
Международный автосалон в Детройте
Костин и Чубайс дали положительные характеристики Улюкаеву
Савченко опубликовала списки пленных с обеих сторон конфликта в Донбассе
Консульство США в Москве возобновило выдачу виз
Песков прокомментировал предложение об изъятии у должников единственного жилья
Шойгу назвал нулевой работу международной коалиции в Сирии
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи