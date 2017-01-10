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В Белоруссии арестовали обвиняемую в убийстве настоятельницы монастыря

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Белоруссии подозреваемой в убийстве настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря игуменьи Василиссы (Медведь) предъявлено обвинение, сообщила "Интерфаксe" официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Обвиняемая была заключена под стражу.

Убийство произошло 5 января вечером. Подозреваемая - 29-летняя уроженка Казахстана, гражданка Белоруссии, задержана. В отношении нее назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

"В течение ее пребывания в монастыре, особенно накануне случившегося, отмечалось психическое расстройство молодой женщины, которое и стало причиной ее страшного поступка", - сообщала ранее Борисовская епархия Белорусской православной церкви.

Местные СМИ ранее сообщили, что подозреваемая в убийстве настоятельницы была ее крестной дочерью.

По данным белорусской "Деловой газеты", в 2015 году женщина несколько раз была оштрафована милицией за распитие спиртных напитков в общественном месте и пререкания с сотрудниками милиции. Вскоре после этого она оказалась в монастыре.

Теги: Белоруссия
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