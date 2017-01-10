Реактор АЭС в Бельгии остановлен из-за утечки пара

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Реактор № 4 бельгийской АЭС "Дул" был остановлен во вторник, сообщил официальный представитель компании Engie Electrabel.

В машинном зале произошла утечка пара, в результате которой пострадала сотрудница станции. "Она была серьезно ранена, но ее жизнь вне опасности", - уточнил представитель компании.

Он пояснил, что инцидент имел место в середине дня "в неядерной части реактора". Это произошло "в результате сбоя между АЭС и сетью высокого напряжения" и вызвало выделение пара.

Реактор был автоматически остановлен, как предусмотрено процедурой. Предположительно, он может быть перезапущен в среду.