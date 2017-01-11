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Новые санкции США против РФ коснутся инвестиций в добычу нефти и газа

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Законопроект о новых санкциях в отношении России, подготовленный группой сенаторов США, касается финансового и энергетического секторов российской экономики, передают во вторник американские СМИ.

Документ подготовлен пятью республиканцами и пятью демократами, отмечается в сообщениях.

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По информации СМИ, законопроектом предусмотрены санкции против юридических и физических лиц, которые инвестируют в российскую отрасль добычи углеводородов долее $20 млн, включая как поставку товаров и услуг, так и технологии. Под санкции попадут инвесторы, которые в течение года вложат в строительство Россией трубопроводов более $5 млн, а также инвесторы, вложившие более $1 млн в гражданские ядерные объекты.

По мнению авторов законопроекта, под санкции должны также попасть компании и лица, которые занимаются операциями с куплей-продажей российского долга, а также те, кто скупает активы российских предприятий и компаний.

Санкции предлагается вводить не только против компаний и граждан США, но и третьих стран.

Как сообщалось ранее, документ был подготовлен группой сенаторов в ответ на якобы имевшие место хакерские атаки России на США с целью оказания влияния на президентскую избирательную кампанию. Законопроект должен быть принят обеими палатами американского конгресса, а также подписан президентом США.

Белый дом пока никак не комментирует подготовленный законопроект.

Теги: США, Россия
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