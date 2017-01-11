AP отказалось от публикации "слухов" о российском компромате на Трампа

Большая часть американских СМИ сочли информацию о якобы имеющемся у России "досье на Трампа" необоснованной

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Большая часть американских СМИ не стали публиковать информацию о якобы имеющемся у России "досье на Трампа" с компрометирующими избранного президента материалами, поскольку она необоснованна, пишет в среду агентство Associated Press (AP).

"Большинство новостных структур, включая Associated Press, воздержались от публикации специфических слухов, поскольку они необоснованны", - говорится в сообщении агентства.

В нем утверждается, что через несколько часов после того, как о якобы существующем досье спецслужбы доложили Трампу, BuzzFeed News уже распространила сообщение с изложением доклада.

"Эта информация была опубликована, несмотря на то, что редактор сам отметил, что у него есть основания сомневаться в ее достоверности", - указывает АР.

Это, по мнению агентства, "стало проверкой журналистских стандартов", но информация все равно "проникла в людское сознание".

Редактор BuzzFeed News Бен Смит в свою очередь пояснил в твитере, что выпустил информацию для того, чтобы американцы могли составить собственное мнение по поводу этих слухов, "которые циркулируют на высшем уровне в американском правительстве". В то же время Сит заявил, что его структура продолжит работу над тем, чтобы эти сведения подтвердить.

Он признал: "Некоторые люди могут и не согласиться с таким выбором. Но публикация этого материала о досье отражает наш подход к работе журналистов в 2017 году".

Эта фраза вызвала ряд негодующих комментарии видных американских журналистов, которые приводит АР, называя подход BuzzFeed News "не журналистикой, а чем-то иным".

Некоторыми американскими СМИ, включая BuzzFeed News и CNN , ранее были распространены сообщения о том, что на прошлой неделе президенту США Бараку Обаме и Трампу в рамках доклада о кибератаках были представлены документы о том, что "российский агенты" якобы обладают данными личного и финансового характера, компрометирующими избранного президента.

Трамп в ответ на появление новостей о российском компромате разместил в своем твиттере эмоциональный пост, в котором заявил о сфабрикованных новостях и "охоте на ведьм".