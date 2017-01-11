Трампу не передавали данные о сборе Россией компромата на него

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп не был осведомлен о приложении к докладу спецслужб США, в котором якобы говорится, что РФ собрала на него компромат, заявила советник будущего главы государства Келлиан Конуэй.

"Он сказал, что не осведомлен об этом", - приводит ее слова американская газета The Hill.

Конуэй добавила, что источники распространенной рядом СМИ информации о якобы собранном Россией компромате на Трампа не названы и что "ничего не было доказано".

Как сообщили ранее некоторые американские СМИ, на прошлой неделе президенту США Бараку Обаме и Трампу в докладе о кибератаках были представлены документы о том, что "российские агенты" якобы обладают данными личного и финансового характера, компрометирующими избранного президента.

В то же время большая часть американских СМИ не стали публиковать эти данные, поскольку сочли их необоснованными.

Трамп в ответ на появление новостей о российском компромате разместил в своем твиттере эмоциональный пост, в котором заявил о сфабрикованных новостях и "охоте на ведьм".