В афганском Джалалабаде подорвали колонну полиции

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Мощный взрыв произошел в среду около полудня по местному времени в афганском Джалалабаде, административном центре восточной провинции Нангархар.

По предварительным данным местных СМИ, в центре города вблизи отеля на пути следования колонны полицейских машин сработало самодельное взрывное устройство, заложенное на обочине дороги.

Сообщений о жертвах и пострадавших пока не поступало. Пока никто не взял на себя ответственность за теракт.

Накануне двойной теракт был совершен в Кабуле, еще один взрыв случился в Кандагаре. Жертвами этих терактов стали около 50 человек, более 80 получили ранения.