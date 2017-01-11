В Белом доме отказались раскрывать детали доклада разведки по кибератакам

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Представитель Белого дома США Джош Эрнест с пониманием отнесся к желанию журналистов узнать о деталях доклада разведки по кибератакам, который был представлен президенту США Бараку Обаме, но отказался вдаваться в подробности.

"Я могу сказать вам лишь в общих чертах. Я нахожусь не в той должности, чтобы доводить до сведения общественности детали докладов разведки, которые получает президент", - сказал Эрнест на брифинге в среду.

"Само собой разумеется, что люди интересуются и пытаются понять, что было включено туда (в этот доклад - ИФ). Но это не то, что я могу обсуждать", - добавил он.

"Для того чтобы прояснить один аспект вашего вопроса, я скажу, что в докладе детально обсуждаются злонамеренные кибердействия, предпринятые Россией в отношении политических структур, кстати, в отношении обеих партий, а также направленных на подрыв общественного доверия к выборам", - отметил Эрнест.