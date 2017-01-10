Глава ЦРУ рассказал про разговор о кибератаках с директором ФСБ

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Директор ЦРУ США Джон Бреннан, выступая во вторник перед конгрессменами, сообщил, что обсуждал тему кибератак с руководителем ФСБ РФ Александром Бортниковым.

"Я говорил с главой ФСБ и сказал ему, если Россия так поступает (осуществляет кибератаки - ИФ), то она играет с огнем. Бортников все отрицал", - сказал Бреннан.

По его словам, этот разговор состоялся в августе 2016 года.

29 декабря 2016 года США ввели против России санкции из-за предполагаемых кибератак. В черный список вошли шесть физических лиц и пять организаций, в том числе ГРУ и ФСБ. Также было принято решение о выдворении из США 35 российских дипломатов.

Во вторник группа сенаторов, в том числе демократ Бен Кардин, республиканец Джон Маккейн и демократ Роберт Менендес, внесли на рассмотрение сената законопроект о введении дополнительных санкций в отношении России. Кардин отметил, что они коснутся инвестиций в энергетический сектор и сферы суверенного долга.