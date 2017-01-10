Глава Нацразведки США заявил об отсутствии доказательств влияния кибератак на выборы

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Директор Национальной разведки США Джеймс Клеппер признал отсутствие у его ведомств доказательств того, что кибератаки, якобы осуществленные из России, могли повлиять на исход выборов в США.

"У нас нет данных о влиянии кибератак на голоса избирателей", - сказал он, выступая во вторник перед конгрессменами.

По словам Клеппера, главная цель инициаторов кибератак состояла в том, чтобы посеять сомнения в американском обществе.

Ранее он сказал, что еще одной целью хакерских действий из России было не допустить поражение кандидата от республиканцев Дональда Трампа на президентских выборах в США. По словам Клеппера, речь шла о необходимости дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон, чтобы лишить ее возможности стать президентом.

Упоминая авторов доклада, он сказал, что это разведчики-профессионалы, не принадлежащие ни к одной партии.

Как заявил Клеппер, его 53-летний опыт работы в разведке позволяет ему убедиться, что содержащиеся в докладе сведения дают уверенность в том, что сделанные выводы правильны.

При этом он отметил, что уходящий президент США Барак Обама не оказывал давления на тех, кто занимался подготовкой доклада.